Российский подросток пострелял на улице и попал в девочку

В Екатеринбурге подросток ранил знакомую во время хаотичной стрельбы из пневматического пистолета на улице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошел вечером в четверг, 4 июля. По предварительной информации, молодой человек гулял с компанией по городу, стреляя в землю и по ограждениям. Когда он выстрелил в забор детского сада, одна из пуль рикошетом попала в плечо шедшей с ними знакомой. Молодые люди не стал вызывать врачей и просто ушли с людной улицы, где гуляли мамы с детскими колясками. Позже, уже придя домой, девушке вызвали медиков. Ночью ее отправили в больницу. Ей оказали медицинскую помощь и не стали госпитализировать.

«Сам несовершеннолетний 2004 года рождения, причастный к причинению телесных повреждений девочке, пояснил, что не хотел нанести травму пострадавшей и сделал это случайно», — сказал собеседник издания. Полиция проводит проверку.

В конце июня в Крыму выпускник пришел на ЕГЭ с похожим на пистолет предметом и чуть не сорвал экзамен. Оружие оказалось игрушечным.

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