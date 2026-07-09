Работник заправки спас 34-летнюю женщину от агрессивного бывшего возлюбленного

В Таиланде женщина сбежала от агрессивного бывшего бойфренда, пытавшегося ее похитить

В Таиланде сотрудник заправки помог спасти женщину, которую пытался похитить агрессивный бывший возлюбленный. Об этом пишет The Thaiger.

Ночью 4 июля на заправочную станцию в провинции Ранонг приехала 34-летняя женщина и попросила срочно вызвать полицию. Она рассказала, что сбежала от бывшего бойфренда по имени Наттапонг. По словам тайки, он угрожал взорвать ее дом в провинции Канчанабури, но пообещал не делать этого за пять тысяч батов (11,5 тысячи рублей).

Когда женщина привезла деньги, Наттапонг похитил ее, угрожая пистолетом, и заставил ехать в сторону Пхукета. В провинции Ранонг он отобрал у нее документы и сжег, а затем дал ей ключи от машины и приказал вести ее дальше самостоятельно. Женщина воспользовалась шансом, уехала без бойфренда и попросила помощи у заправщика.

Пострадавшую передали родным сотрудники полиции. Тем временем Наттапонг пустился в бега. В последний раз его видели садящимся в автобус на том месте, где женщина сбежала от него.

В декабре 2025 года сообщалось, что в США 11-летняя девочка самостоятельно отбилась от пытавшегося похитить ее преступника. Школьница ударила мужчину ногой в пах и убежала.