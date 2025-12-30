Реклама

07:00, 30 декабря 2025

11-летняя девочка ударила похитителя ногой в пах и спаслась

В США 11-летняя девочка из штата Вашингтон отбилась от 31-летнего похитителя
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock / Fotodom

В США девочка самостоятельно отбилась от пытавшегося похитить ее преступника. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 15 декабря в городе Ванкувер, штат Вашингтон. 11-летняя девочка возвращалась домой около шести часов вечера после игры в футбол с друзьями. Внезапно к ней подбежал мужчина в лыжной маске и схватил за локоть. Она закричала, но злоумышленник велел ей заткнуться и вырвал из рук мобильный телефон, чтобы она не могла вызвать помощь.

Юная американка не растерялась, ударила похитителя ногой в пах и вырвалась. Девочка добежала до дома подруги и вызвала полицию.

Вскоре правоохранители задержали преступника. Им оказался 31-летний Джерсон Хартман из штата Айдахо. Мужчину обвинили в грабеже и попытке похищения. Он отказался признать вину и находится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в США 13-летняя девочка отбилась от похитителя. Она дважды укусила мужчину, который схватил ее.

