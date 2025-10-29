Из жизни
19:03, 29 октября 2025Из жизни

Девочка укусила преступника по пути в школу

В США 13-летняя девочка, которую пытались похитить, укусила злоумышленника
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: 4kclips / Shutterstock / Fotodom

13-летняя школьница из города Галвестон, США, смогла самостоятельно отбиться от похитителя. Об этом сообщает ABC News.

Девочка-подросток шла в школу утром 28 октября, когда услышала шаги за спиной. Преступник схватил ее сзади, однако школьница сумела дважды укусить нападавшего и вырваться. В полицейском отчете уточняется, что школьница не получила травм и сразу побежала в школу, где преподаватели сообщили в полицию о попытке похищения.

Полиция распространила видео с камер наблюдения, где запечатлен подозреваемый — он был в лыжной маске. Как выяснилось, он некоторое время следовал за девочкой. Злоумышленник пока не найден.

Ранее сообщалось, что в США пожилая жительница штата Флорида спасла своего пса от набросившегося на него питбуля. Для этого она укусила напавшее животное за шею.

.
