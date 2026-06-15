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18:10, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Известный комик рассказал о проблемах с украинскими друзьями

Покинувший Россию комик Романов заявил, что ему стало трудно общаться с друзьями с Украины
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Одесса. Архивное фото

Одесса. Архивное фото. Фото: Andriy Nekrasov / Shutterstock / Fotodom

Известный стендап-комик украинского происхождения Дмитрий Романов, покинувший Россию и живущий в Португалии, заявил, что ему стало трудно общаться со старыми друзьями. Подробностями он поделился в видео, опубликованном на YouTube.

«С друзьями, которые остались на Украине, я не так много общаюсь. Непонятно, о чем общаться», — признался комик, родившийся в Одессе. Романов связал эти проблемы с тем, что у него с украинскими друзьями разная повестка дня, и с тем, что их волнуют разные вопросы.

При этом юморист отметил, что сильно тоскует по встречам с друзьями и родственниками. «За последние четыре с небольшим года я виделся со своими близкими друзьями максимум раз в год. С родителями так же», — рассказал он.

Ранее Романов сообщил, что получил вид на жительство в Португалии за две недели. Он также добавил, что ему удается решать вопросы с документами и другие бытовые вопросы без серьезных проблем.

В апреле 2025 года стало известно, что Романова и его коллегу Славу Комиссаренко лишили российского гражданства по инициативе ФСБ. Комикам также запретили въезд в страну.

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