Лишенный российского гражданства комик похвастался видом на жительство европейской страны

17:23, 6 апреля 2026Интернет и СМИ

Комик Романов заявил, что получил вид на жительство в Португалии за две недели
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Дмитрий Романов / YouTube 

Стендап-комик Дмитрий Романов, которого лишили российского гражданства, похвастался видом на жительство (ВНЖ) в европейской стране. В своем Telegram-канале юморист сообщил, что получил его в Португалии.

Романов признался, что никогда не хотел жить в Португалии, однако, приехав на остров Мадейра с будущей женой, понял, что мог бы здесь остаться. «Тут родилась дочь, наша островитяночка. Ей дали гражданство. Мы даже не рассчитывали. А потом мы как родственники гражданки ЕС (Европейского союза — прим. «Ленты.ру») получили ВНЖ. За две недели. Мы ждали ребенка, а получили легализацию», — рассказал комик.

Он также добавил, что в Португалии ему удается решать вопросы с документами и другие бытовые вопросы без серьезных проблем. «Вроде Европа, но все как-то по-человечески», — заключил он.

Ранее Романов пожаловался на трудности, с которыми он столкнулся при оформлении гражданства дочери. Он рассказал, в одном из ЗАГСов страны ребенку сначала отказали в получении этого статуса.

