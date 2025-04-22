Двух стендап-комиков лишили российского гражданства

Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ по инициативе ФСБ

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены российского гражданства по инициативе ФСБ, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ФСБ отметили, что им также запрещен въезд в Россию. «По инициативе ФСБ лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия артистов создают угрозу национальной безопасности РФ.

Ранее комика Комиссаренко обвинили в оскорблении и клевете в отношении главы Белоруссии Александра Лукашенко. Дело рассматривалось в порядке специального производства.