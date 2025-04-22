Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:02, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Двух стендап-комиков лишили российского гражданства

Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ по инициативе ФСБ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Романов

Дмитрий Романов. Кадр: @romahadima / YouTube

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены российского гражданства по инициативе ФСБ, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ФСБ отметили, что им также запрещен въезд в Россию. «По инициативе ФСБ лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия артистов создают угрозу национальной безопасности РФ.

Ранее комика Комиссаренко обвинили в оскорблении и клевете в отношении главы Белоруссии Александра Лукашенко. Дело рассматривалось в порядке специального производства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

    В Киеве заявили о готовности пойти на уступки Трампу ради мирного урегулирования

    Идею США признать Крым российским оценили

    В США положительно оценили готовность России к двусторонним переговорам с Украиной

    Украинский военный успел сдаться в плен перед уничтожением его укрытия

    Российские военные продвинулись в центр села Горналь Курской области

    Российские военные снесли украинский пункт управления БПЛА

    В Британии заявили о планах США заставить Украину окончательно отказаться от Крыма

    Британских военных обучат противостоять российским дронам

    Арестович призвал Киев отказаться от территориальных претензий на четыре региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости