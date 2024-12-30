Известному стендап-комику вынесли приговор за оскорбление Лукашенко

Комика Комиссаренко приговорили к шести годам лишения свободы заочно

Известного стендап-комика Вячеслава Комиссаренко приговорили в шести годам лишения свободы заочно в Белоруссии по делу об оскорблении и клевете в отношении главы государства Александра Лукашенко. Такое решение вынес суд в Минске, сообщает БелТА.

Юмориста признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 частью 1 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды»), статьей 367 частью 2 («Клевета в отношении президента» и статьей 368 частью 1 («Оскорбление президента») УК республики.

Дело рассматривалось в порядке специального производства.

Заочное рассмотрение уголовного дела в отношении белорусского комика началось 24 декабря. Известно, что в 2022 году Комиссаренко переехал в Польшу.