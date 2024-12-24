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10:08, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

В Белоруссии начался суд над комиком Комиссаренко

Суд в Минске начал рассмотрение уголовного дела в отношении комика Комиссаренко
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @slavakomissarenko

Минский городской суд начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении популярного белорусского стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Белоруссии.

Сообщается, что стендапера обвиняют по трем статьям белорусского уголовного кодекса. Комиссаренко подозревают в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, клевете в отношении президента Белоруссии, а также оскорблении главы республики.

В августе сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении Комиссаренко. Отмечалось, что юмористу может грозить до шести лет тюрьмы.

В январе 2022 года стендапер заявил, что его ищет белорусское КГБ из-за шуток о президенте страны Александре Лукашенко. После этого стало известно, что он переехал в Польшу.

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