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Популярный комик заявил о своем розыске белорусским КГБ

Стендапер Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии за шутки про Лукашенко

Фото: @slavakomissarenko

Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко сообщил, что его разыскивает Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии за шутки про президента республики Александра Лукашенко. О внимании и интересе спецслужб к нему он рассказал во время выступления на Украине, фрагмент записи появился в Instagram.

По словам артиста, недавно ему написал человек, который связан с белорусскими протестами. «Он прислал мне сообщение: "Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Белоруссию. Проявите осторожность"», — вспомнил Комиссаренко.

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После этого комик связался с автором сообщения и спросил, неужели КГБ не останавливает тот факт, что у него уже есть российский паспорт. Собеседник заявил, что в ведомстве об этом не знают. По его мнению, сотрудники КГБ решили, что у Комиссаренко нет российского гражданства, посмотрев интервью стендапера журналисту Юрию Дудю.

«Я очень люблю Юрия Дудя, я бесконечно его уважаю, но он же там час — половину интервью — говорит: "То есть российского паспорта у тебя нет? То есть получишь его нескоро? То есть оптимально хватать тебя прямо сейчас?"» — пошутил артист.

В подписи к видеофрагменту Комиссаренко добавил, что не зря поехал с гастролями на Украину, потому что в России его уже разыскивают сотрудники КГБ. «Звонили, писали смски, правда, зайти ко мне в Instagram, чтобы увидеть десять афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались», — отметил он и добавил, что верит в хороший исход.

Ранее в интервью Дудю комик рассказал о планах получить российское гражданство. Комиссаренко заявил, что в его белорусском паспорте не осталось места для виз, и, чтобы получить новый, ему надо идти в белорусское посольство в России. По словам стендапера, если он там появится, то его могут арестовать за шутки про Лукашенко.

Евгения Наумова
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