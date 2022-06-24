Популярный в России комик рассказал о переезде в Польшу

Комик Слава Комиссаренко рассказал о переезде в Польшу из-за розыска его белорусским КГБ

Популярный в России комик Слава Комиссаренко рассказал о переезде в Польшу. Подробности он раскрыл в своем выступлении со стендап-монологом, запись которого доступна на YouTube.

«Теперь я живу в Польше», — заявил юморист. По его словам, причиной переезда стало то, что он объявлен белорусским КГБ в розыск из-за шуток о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

«Поляки — прекрасные люди, очень гостеприимные. Еще чуть-чуть, и они в меньшинстве. Сделаем для них польский квартал», — пошутил Комиссаренко.

О том, что комика разыскивает КГБ Белоруссии, стало известно в январе 2021 года. По словам юмориста, источник сообщил, что его собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине из страны.

В январе 2021-го Славе Комиссаренко запретили выступать в Минске после того, как он публично критиковал белорусского лидера Александра Лукашенко и действия силовиков во время протестов в стране в августе 2020 года, участники которых не были согласны с победой Лукашенко на президентских выборах.