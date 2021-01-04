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Известному комику ТНТ запретили выступать в Минске после критики Лукашенко

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Слава Комиссаренко
Слава Комиссаренко
Фото: @slavakomissarenko

Известному комику телеканала ТНТ Славе Комиссаренко запретили выступать в Минске после того, как он публично критиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко и действия силовиков во время протестов в стране. Об этом сообщает портал TYT.by.

Так, артисту отменили гастрольные удостоверения на 10 и 11 апреля. Отмечается, что Мингорисполком аннулировал документы после «изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной сети Интернет». Письмо с такой формулировкой получили организаторы мероприятий.

По словам главы компании-организатора Романа Боллоникова, изначально выступления Комиссаренко были запланированы на 21 и 25 ноября. Однако даты пришлось сдвинуть из-за эпидемиологической ситуации. «Конечно, все понимают, что это произошло после участия Славы в шоу "Что было дальше?" и всех публичных высказываний по поводу власти и ситуации в стране», — сказал Боллоников.

При этом концерты комика также отменили в Гомеле и Витебске, однако уже по инициативе организаторов. В Минске же пытались повторно подать заявку на проведение мероприятия, но получили отказ.

Слава Комиссаренко родился и вырос в Минске, однако долгое время проживает в Москве и выступает в жанре стендап-комедии. В одном из выпусков YouTube-шоу «Что было дальше?» он раскритиковал действия Лукашенко, белорусских силовиков и отказ главы государства уходить со своего поста.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с момента проведения президентских выборов 9 августа 2020 года. По их итогам баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, с чем не согласны выходящие на улицы. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.

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