В Минске прошли первые в 2021 году акции протеста

В Минске прошли первые в 2021 году протестные акции населения. Как сообщает Tut.by, жители белорусской столицы в разных районах города вышли на утренние прогулки и марши с флагами. В частности, акции прошли в Уручье и Сухарево, а также в районе улиц Захарова и Пулихова. Участники в том числе скандировали: «С Новым годом!»

Отдельная акция состоялась возле журфака Белорусского государственного университета, отмечает Telegram-канал Onliner. Там люди выстроились с плакатами в поддержку задержанных журналистов. На них можно увидеть надписи Free Press Club, «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой».

Белорусское отделение «Радио Свобода» в своем Telegram-канале сообщило, что в Уручье силовики задержали кого-то из участников акции. Других данных о задержаниях нет. РБК отмечает, что обычно в Минск к акциям стягивают спецтехнику, однако 3 января таких данных не поступало.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с момента проведения президентских выборов 9 августа 2020 года. По их итогам баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, с чем не согласны выходящие на улицы. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.