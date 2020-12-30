Лукашенко назвал условие своей отставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед минским отрядом ОМОНа назвал условие своей отставки. Видеозапись публикует Telegram-канал пресс-службы главы республики «Пул первого».

По словам Лукашенко, если бы силовики в августе не выступили на стороне правительства, белорусы сейчас «жили бы в другой стране». Он отметил, что «козни» против его режима строятся в «теплых зарубежных кабинетах», и добавил, что оппозиция не желает блага белорусскому обществу. «Пока последний омоновец не скажет мне уходить, я буду наглухо стоять в этой стране», — сказал Лукашенко.

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Позиция Лукашенко по вопросу своей отставки неоднократно менялась. В конце ноября он заявлял, что покинет свой пост сразу после принятия новой Конституции. 8 сентября он называл себя «немного пересидевшим» в кресле главы государства, а в августе уверял, что готов передать часть своих полномочий, но только после проведения политических реформ. Он также подчеркивал, что не допустит представителей оппозиции к этой работе.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты во время столкновений с силовиками.