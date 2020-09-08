Лукашенко отказался уходить «просто так»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался «просто так» уходить со своего поста и предрек резню своих сторонников в случае его отставки, передает Telegram-канал «Говорит Москва».

«Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!» — процитировал Лукашенко главный редактор радиостанции Роман Бабаян, который вместе с другими российскими журналистами взял интервью у белорусского лидера.

Ранее сообщалось, что Лукашенко признал себя «немного пересидевшим» в президентском кресле. «Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь», — добавил он.

В Белоруссии почти месяц продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов 9 августа, которые, по данным ЦИК, Лукашенко выиграл, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов. Лукашенко заявил, что новые выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая Конституция.