Лукашенко обвинил Колесникову в желании сбежать на Украину к сестре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил члена Координационного совета (КС) оппозиции Марию Колесникову в желании сбежать к сестре на Украину. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

Белорусский лидер не уточнил, откуда он располагает этой информацией, однако подчеркнул, что как бывший пограничник считает, что Колесникову задержали правильно.

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Колесникова была похищена 7 сентября в центре Минска, неизвестные посадили ее в фургон с надписью «Связь» и увезли.

Утром 8 сентября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова вместе с членами КС Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым пересекли границу с Украиной и покинули страну. Колесникова, по официальной версии, также пыталась незаконно покинуть территорию страны, но была вытолкнута соратниками из автомобиля и задержана.

Журналисты государственных СМИ назвали пересечение границы «прорывом» и «попыткой побега». Оппозиционеры не стали останавливаться при виде дополнительного пограничного наряда. В настоящее время проводится расследование. Украинская сторона уже заявила, что оппозиционеров из Белоруссии выдворили насильно, однако Колесниковой удалось воспротивиться этому, порвав собственный паспорт.