На Украине рассказали о сопротивлении Колесниковой при выдворении из Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова не дала вывезти себя из страны. О том, как она сопротивлялась, рассказал в Facebook заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, добавив, что считает оппозиционерку «смелой женщиной».

«От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометировать белорусскую оппозицию», — сказал он. По его словам, Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее невозможно было провезти через границу с Украиной.

«Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет лично [действующий президент Белоруссии] Александр Лукашенко», — подчеркнул представитель МВД Украины.

Кроме того, в Госпогранкомитете Украины не подтвердили сообщения своих белорусских коллег о том, что еще два члена Координационного совета (КС) оппозиции республики, сопровождавшие Колесникову, были задержаны.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии рассказали, что члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины, потому что попытались прорваться через границу без досмотра. Колесниковой на тот момент уже не было с ними в машине, поскольку соратники вытолкнули ее из машины.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю подряд, люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента, освобождения всех, кто был задержан за участие в митингах против власти, а также наказания для силовиков, жестко разгонявших первые протесты и пытавших заключенных. Действующий президент Лукашенко считает, что протест проплачен и организован Западом, а люди сами бросались на ОМОН. Требования протестующих отстаивает Координационный совет оппозиции. На прошлой неделе одна из его руководителей Мария Колесникова и члены штаба экс-банкира Виктора Бабарико объявили также о создании политической партии «Вместе».