В Белоруссии оппозиция начала формировать отряды самообороны

Белорусская оппозиция начала формировать отряды народных дружин и самообороны. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

Соответствующие объединения планируется создавать в микрорайонах белорусских городов. Граждан призывают брать под контроль подъезды и дворы многоквартирных домов.

Для координации оппозиционеры планируют использовать закрытые чаты в Telegram.

Задачей локальных народных дружин должен стать «мониторинг ситуации», в том числе на оппозиционных маршах. Оппозиция с помощью дружинников собирается пресекать провокации, следить за безопасностью, а также помогать пенсионерам и людям со слабым здоровьем.

Ранее 8 сентября стало известно о попытке членов Координационного совета оппозиции пересечь границу с Украиной. Лидера оппозиции Марию Колесникову задержали. В МВД Украины считают, что оппозиционеров пытались насильно выдворить за пределы Белоруссии. Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее не пустили на территорию сопредельного государства. Накануне она была похищена в центре Минска неизвестными, которые посадили ее в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Протесты в Белоруссии продолжаются почти месяц. Их участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», ими управляют из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.