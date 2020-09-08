Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана на границе Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА в своем Telegram-канале.

Как сообщает агентство, Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию страны. Ее коллеги — члены координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов — успешно пересекли границу ночью. На данный момент они находятся на Украине.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что Мария Колесникова выехала из страны. Там утверждают, что она вместе с Родненковым и Кравцовым пересекла границу Белоруссии с Украиной на пункте пропуска «Александровка» в 04:00.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов тоже перестали выходить на связь.