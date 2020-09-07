Лидер белорусской оппозиции задержана неизвестными в центре Минска

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана неизвестными в центре Минска. Об этом сообщает Tut.by.

Отмечается, что ее посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Найти Колесникову попытался пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Антон Родненков, однако позже и он перестал выходить на связь. Их местонахождение неизвестно. На связь не выходят еще двое членов совета — Максим Богрецов и Иван Кравцов. В МВД Белоруссии отказались комментировать информацию о задержании Колесниковой.

По факту создания КС оппозиции Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти. Лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку совет является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения нового и честного голосования.