Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова покинула Белоруссию. Об этом сообщает портал TUT.BY.

Ковалькова, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявила, что ее вывезли из ИВС на Окрестина, а затем отвезли на пограничный пункт. В настоящее время она находится в Польше, однако планирует вернуться в родную страну.

«Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли», — рассказала Ковалькова на пресс-конференции в Варшаве.

При этом в белорусском пограничном комитете утверждают, что «5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно — Варшава и проследовала на территорию Польши».

3 сентября сообщалось, что Ольгу Ковалькову арестовали. Она была задержана после того как вышла из изолятора, отбыв под стражей 10 суток. Ей присудили еще 15 суток ареста по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

В Белоруссии почти месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Тихановская находится в Литве. Белорусские власти возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти.