Президент Сербии заявил о поддержке Украины. В России отреагировали словами «это на его совести»

Глава Сербии Вучич заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и искренне благодарны Украине за то, что она поступает так же по отношению к нам», — сказал сербский лидер.

Также он сообщил о планах Белграда углубить сотрудничество с Киевом в ряде областей. По словам политика, сербская сторона продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь и намерена активизировать участие в восстановлении одного из украинских городов. Кроме того, Вучич подтвердил поддержку евроинтеграции указанной страны и других государств, претендующих на членство в Европейском союзе.

15 июля президент Сербии приехал в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Я ехал весь день и ночь из Парижа через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева. Немного устал, но я буду бороться и защищать Сербию», — сказал он.

Александр Вучич (слева) и Владимир Зеленский (справа) Фото: Alina Smutko / Reuters

Вучич принял участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина». Он заявлял, что ожидает трудных переговоров по итоговой декларации саммита. «Как и каждый раз, будут нелегкие разговоры о совместной декларации участников», — говорил политик. Он выражал надежду на то, что страны поддержат друг друга «на европейской дороге» и увеличат двустороннее сотрудничество, несмотря на вероятный сложный характер дискуссии.

Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите в Киеве

Вместе с тем стало известно, что сербский президент отказался подписывать антироссийскую итоговую декларацию саммита «Юго-Восточная Европа — Украина».

Таким образом, Сербия стала единственным государством — участником встречи, не поддержавшим итоговый документ. Отмечалось, что декларация содержит призывы к ужесточению санкций против России, продолжению военной и финансовой помощи Киеву, а также поддержке евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, в 2025 году Вучич участвовал в аналогичном саммите в Одессе и отказался подписывать антироссийскую декларацию.

В России отреагировали на заявление Вучича о поддержке Украины

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал высказывание сербского лидера о поддержке Украины.

Алексей Чепа Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Он напомнил, что Сербия — дружественная РФ страна. «И сербы поистине любят Россию и помнят ту помощь, которую оказывала Россия. Как могла, оказывала. Как могла, поддерживала. Народ сильно поддерживал Сербию во время натовской угрозы. Хотя Россия оказала совсем незначительную помощь, но россияне всегда стояли на стороне сербов. Это помнят», — подчеркнул депутат Госдумы. Также он отметил, что последнее время Вучич делает несколько странные заявления.

Эти заявления далеко не соответствуют пожеланиям людей. Это на его совести. Конечно, мы это все слышим, все видим и делаем соответствующие выводы Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее визит Вучича в Киев, сообщил, что Москва не передавала через него какие-либо сообщения Зеленскому. «Нет, никаких посланий мы не передавали», — уточнил представитель Кремля.