«Я буду защищать Сербию». Дружественный России лидер приехал к Зеленскому. Как отреагировали в Кремле?

Политолог Карасин: Заранее предсказывать итоги визита Вучича в Киев бессмысленно

Президент Сербии Александр Вучич приехал в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Я ехал весь день и ночь из Парижа через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева. Немного устал, но я буду бороться и защищать Сербию Александр Вучич президент Сербии

В среду, 15 июля, Вучич примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина». Он также выразил надежду на то, страны поддержат друг друга «на европейской дороге» и увеличат двустороннее сотрудничество, несмотря на вероятный сложный характер дискуссии.

Президент Сербии Александр Вучич Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Что известно о реакции России?

В Кремле высказались о встрече Вучича с Зеленским. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не просила сербского президента передать Зеленскому какое-либо послание с российской стороны. Он также отметил, что Сербия вряд ли станет посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, так как до сих пор Белград «не имел никакого отношения к посредническим усилиям».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» призвал не давать поспешную оценку визиту Вучича на Украину. Он подчеркнул, что в политике нельзя забегать вперед.

Может быть, у него есть какие-то намерения позитивного плана или какие-то свои наработки в плане контактов с целью урегулирования украинского конфликта, какие-то пожелания, направленные на то, чтобы украинское руководство немного умерило свой пыл международный Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

По его словам, на настоящий момент трудно сформулировать какое-либо мнение, и о значении приезда сербского лидера на Украину можно будет говорить только после подведения итогов встречи. Сенатор не исключает, что переговоры могут закончится констатацией того, что точки зрения сторон не совпадают.

Как раньше проходили визиты Вучича на Украину?

Первый визит сербского лидера на Украину после начала российской специальной военной операции состоялся 11 июня 2025 года. На полях саммита «Юго-Восточная Европа — Украина» Вучич пообещал выделить средства на восстановление нескольких украинских городов, а также назвал Украину «другом» Сербии из-за позиции Киева по непризнанию независимости Косово.

В России скептически отнеслись к таким действиям Вучича. Как отметил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, поездка сербского лидера в Украину оставила «горькое послевкусие» для Москвы. По его словам, это была попытка Белграда показать «хорошее лицо» перед Западом.