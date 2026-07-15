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11:54, 15 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на визит Вучича в Киев

Сенатор Карасин о визите Вучича в Киев: Нужно подождать итогов встречи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин призвал подождать итогов визита президента Сербии Александра Вучича в Киев. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на новость о прибытии сербского лидера на Украину.

«Трудно сформулировать мнение. Мне кажется, нужно подождать итогов этой встречи. Потому что любые встречи кончаются каким-то либо взаимным пониманием, либо, наоборот, констатацией того, что точки зрения не совпадают. Давайте подождем результатов», — заявил Карасин.

По словам сенатора, заранее предрекать итоги визита Вучича в Киев бессмысленно.

«Может быть, у него есть какие-то намерения позитивного плана или какие-то свои наработки в плане контактов с целью урегулирования украинского конфликта, какие-то пожелания, направленные на то, чтобы украинское руководство немного умерило свой пыл международный. Всякое может быть. Поэтому в политике важно не забегать вперед. В любом случае итоги визита надо будет внимательно изучить и соответствующие выводы сделать», — заключил Карасин.

Ранее стало известно, что Вучич прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Отмечается, что сербский лидер примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», который пройдет в Киеве 15 июля.

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