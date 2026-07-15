Дружественный России лидер прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Вучич прибыл в Киев для встречи с Зеленским и участия в саммите

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», — написал он.

Отмечается, что Вучич примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», который пройдет в Киеве 15 июля.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также прибыла в Киев с очередным визитом. «Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время... Я объявлю о новых инициативах по интеграции наших оборонных отраслей, чтобы мы могли производить больше и быстрее», — сказано в публикации.