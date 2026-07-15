Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:09, 15 июля 2026Мир

Дружественный России лидер прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Вучич прибыл в Киев для встречи с Зеленским и участия в саммите
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», — написал он.

Отмечается, что Вучич примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», который пройдет в Киеве 15 июля.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также прибыла в Киев с очередным визитом. «Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время... Я объявлю о новых инициативах по интеграции наших оборонных отраслей, чтобы мы могли производить больше и быстрее», — сказано в публикации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России отреагировали на визит Вучича в Киев
    Раскрыт тайный груз с армией экзотических скорпионов и жуков из Азии в Россию
    Рубио использовал запрещенную функцию в рабочих чатах
    Названы города России с самыми подешевевшими квартирами
    В США начали печатать 100-долларовые купюры с подписью Трампа
    В Китае прокомментировали законопроект Грэма о санкциях против России
    Зеленский учредил новый орден и сразу наградил им фон дер Ляйен
    В Госдуме ответили на предложение Украины переименовать страну в Русь
    В России заявили о признаках вступления Украины в НАТО
    Миллиардеры в США переключились с покупки отдельных домов на кварталы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok