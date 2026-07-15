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13:08, 15 июля 2026Мир

В Кремле высказались о встрече дружественного России лидера с Зеленским

Песков заявил, что Москва не передавала Зеленскому никаких посланий через Вучича
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Москва не передавала никаких сообщений украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через президента Сербии Александра Вучича. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, никаких посланий мы не передавали», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной передаче сообщений Зеленскому через Вучича.

Ранее стало известно, что Вучич прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Отмечается, что сербский лидер примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», который пройдет в Киеве 15 июля.

После этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин призвал подождать итогов визита Вучича в Киев. «Трудно сформулировать мнение. Мне кажется, нужно подождать итогов этой встречи. Потому что любые встречи кончаются каким-то либо взаимным пониманием, либо, наоборот, констатацией того, что точки зрения не совпадают», — сказал он.

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