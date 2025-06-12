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21:20, 12 июня 2025Россия

В Госдуме высказались о поездке Вучича на Украину

Депутат Чепа: Поездка Вучича на Украину оставила для России горькое послевкусие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Сербский лидер Александар Вучич поездкой на Украину пытался показать «хорошее лицо» перед Западом, но оставил горькое послевкусие для России, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом пишет ТАСС.

Депутат высказался об участии президента Сербии в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе. Журналист задал вопрос, оставила ли поездка Вучича горькое послевкусие для Москвы. «Конечно, оставила. Несомненно», — подчеркнул политик.

По его словам, это была попытка Белграда показать «хорошее лицо» перед Западом.

Вучич в среду, 11 июня принял участие в саммите в Одессе. Политик в ходе мероприятия призвал к интенсификации диалога и скорому достижению мира.

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