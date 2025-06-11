Вучич сообщил, что обсудил с Зеленским геополитическую ситуацию и экономику

Глава Сербии Александр Вучич сообщил, что обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским в Одессе геополитическую ситуацию, экономику и сотрудничество. Об этом политик написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вучич в среду, 11 июня принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе. Политик в ходе мероприятия призвал к интенсификации диалога и скорому достижению мира. В этот день он также встретился с Зеленским.

«Значимый и открытый разговор с... Зеленским о ключевых вопросах современных геополитических вызовов, с которыми сталкивается Европа и весь мир», — уточнил Вучич. Он добавил, что поговорил с Зеленским о сотрудничестве в разных сферах.

Ранее сербский глава сообщил, что его страна восстановит один-два города или небольшой регион на Украине, чтобы оказать Киеву свою поддержку. По словам Вучича, что Азербайджан уже сделал нечто подобное, и это будет очень важно, когда речь зайдет о гуманитарной помощи и других вопросах. В частности о политической поддержке территориальной целостности.