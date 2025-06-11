Президент Сербии решил поддержать Украину

Вучич: Сербия восстановит один-два города на Украине, чтобы показать поддержку

Сербия восстановит один-два города или небольшой регион на Украине, чтобы показать Киеву свою поддержку. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе, передает Blic.

«Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, президент Зеленский, чтобы выбрать один или два города, или небольшой регион, который мы можем восстановить», — предложил Вучич.

Президент Сербии добавил, что Азербайджан уже сделал нечто подобное, и это будет очень важно, когда речь зайдет о гуманитарной помощи и других вопросах, которые, как он отметил, включают политическую поддержку территориальной целостности.

Ранее научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что частные сербские оборонные предприятия поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы. По его словам, так Россия дала понять Сербии, что властям республики не удастся усидеть на двух стульях.