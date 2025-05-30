На Западе уличили Сербию в попытке усидеть на двух стульях

Россия дала понять Сербии, что властям республики не удастся усидеть на двух стульях. Таким образом научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что частные сербские оборонные предприятия поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы, передает газета The Financial Times (FT).
«Москва дала понять, что ей надоели попытки [президента Сербии Александра] Вучича сбалансировать ситуацию, поскольку его страна номинально по-прежнему стремится вступить в Европейский союз (ЕС). Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым», — отметил политолог.
По мнению Вейводы, сербский лидер «не может изменить» свою позицию, поскольку эта минимальная помощь Киеву «была основным способом показать то, что Сербия склоняется в сторону Запада».
Ранее в пресс-бюро СВР заявили, «по поступающей к ним информации», оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.
В ответ на это, Вучич сообщил, что распорядится не исполнять контракты, если существует подозрение на то, что вооружение может оказаться в зоне украинского конфликта.