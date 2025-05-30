На Западе уличили Сербию в попытке усидеть на двух стульях

FT: Россия дала понять Сербии, что усидеть на двух стульях не получится

Россия дала понять Сербии, что властям республики не удастся усидеть на двух стульях. Таким образом научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что частные сербские оборонные предприятия поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы, передает газета The Financial Times (FT).

«Москва дала понять, что ей надоели попытки [президента Сербии Александра] Вучича сбалансировать ситуацию, поскольку его страна номинально по-прежнему стремится вступить в Европейский союз (ЕС). Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым», — отметил политолог.

По мнению Вейводы, сербский лидер «не может изменить» свою позицию, поскольку эта минимальная помощь Киеву «была основным способом показать то, что Сербия склоняется в сторону Запада».

Ранее в пресс-бюро СВР заявили, «по поступающей к ним информации», оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.

В ответ на это, Вучич сообщил, что распорядится не исполнять контракты, если существует подозрение на то, что вооружение может оказаться в зоне украинского конфликта.