«Забыли, кто друзья, а кто враги». Российская разведка обвинила сербскую оборонку в поставках боеприпасов Украине

СВР РФ обвинила оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине

Служба внешней разведки (СВР) РФ заявила, что, «по поступающей к ним информации», оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.

Сербский военпром пытается выстрелить России в спину пресс-бюро Службы внешней разведки

СВР утверждает, что сербские предприятия используют схему с фальшивыми сертификатами конечного пользователя и стран-посредников. В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария, а в последнее время и африканские государства.

Разведка сообщает, что поставлены уже около 100 тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц и миллион патронов для стрелкового оружия. СВР также указала названия предприятий — «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

«Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги», — добавило пресс-бюро. В СВР назвали поставки «антироссийскими действиями», «вкладом в развязанную Западом войну», а также напомнили об исторических событиях, когда Россия помогала сербам — от освобождения от ига Османской империи до Косово.

Сенатор призвал проверить данные СВР

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что информация о поставках Украине боеприпасов от Сербии нуждается в тщательной проверке и расследовании. По его мнению, недобросовестные посредники могут поставлять Украине боеприпасы специально, чтобы поссорить Россию с Сербией.

«Очень плохо, если это правда. Это показывает циничную двойную игру, но это надо проверять», — посчитал он. По мнению сенатора, должно быть проведено предметное расследование с конкретными источниками, фамилиями и названиями компаний.

Сербия не раз заявляла о нейтралитете

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что страна, несмотря на давление НАТО, намерена сохранять свой военный нейтралитет и не будет присоединяться к каким бы то ни было военным блокам.

Александр Вучич Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

«Мы страна, которая единственная нейтральная в военном отношении в этой части Европы», — говорил он. Вучич указывал, что Сербия находится в окружении государств, которые входят в один блок — Североатлантический альянс. «Вместе с тем мы хотим ответственно сохранять свой военный нейтралитет», — подчеркнул он. Президент добавил, что Сербия хочет сама оберегать свою землю и народ.

Об этом же напомнил в апреле и вице-премьер государства Александр Вулин. Тогда он также предложил принять переговоры России и США на своей территории.

Кроме того, он подчеркивал, что новое правительство Сербии, утвержденное в том же месяце, не введет санкции против России и продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы.