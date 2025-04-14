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10:07, 14 апреля 2025Мир

Вице-премьер Сербии оценил шанс введения антироссийских санкций при новом кабмине

Вулин: Новое правительство Сербии не введет санкции против России
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Новое правительство Сербии не введет санкции против России и продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

«Я ожидаю сильное, мощное сербское правительство, которое (...) никогда не проведет национализацию российского имущества и никогда не введет санкции против Российской Федерации», — отметил он.

Политик также заявил, что, по его мнению, новое правительство Сербии продолжит следовать прежнему курсу во внешней политике, в том числе сохранит военный нейтралитет страны и не признает независимость Косово.

Новый состав правительства Сербии должен быть утвержден парламентом до 18 апреля, в противном случае президент страны Александр Вучич будет вынужден назначить внеочередные выборы. 7 апреля Вучич предложил кандидатуру профессора Джуро Мацута на пост нового премьер-министра.

Ранее стало известно, что Европейский союз выдвинул Сербии ультиматум с требованием не включать Вулина в состав нового правительства. Кроме того, сообщается, что Евросоюз начал процедуру внесения Вулина в санкционный список из-за его слов в поддержку России и критики стран Запада.

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