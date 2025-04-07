Вучич определился с кандидатурой нового премьер-министра Сербии

Вучич предложил кандидатуру профессора Мацута на пост премьер-министра Сербии

Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру профессора Джуро Мацута на пост нового премьер-министра. Об этом сообщает Радио и Телевидение Сербии (РТС).

«Считаю, что профессор, доктор Джуро Мацут обладает профессиональными и личными качествами, преданностью делу и компетентностью, необходимыми для выполнения обязанностей председателя правительства», — прокомментировал свое решение Вучич.

Отмечается, что новый состав правительства должен быть утвержден парламентом до 18 апреля, в противном случае глава государства будет вынужден распустить парламент и назначить внеочередные выборы, которые могут состояться уже в июне.

19 марта Народная скупщина Сербии официально утвердила отставку премьер-министра Милоша Вучевича. Поводом для нее стали массовые акции протеста, начавшиеся после обрушения в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, когда жертвами ЧП стали 15 человек.