В России отреагировали на сообщения о передаче сербских боеприпасов Украине

Сенатор Карасин: Данные о поставках сербских боеприпасов Украине надо проверять

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, информация о поставках Украине боеприпасов от Сербии нуждается в тщательной проверке и расследовании. Об этом он рассказал «Ленте.ру». По его мнению, недобросовестные посредники могут поставлять Украине боеприпасы специально, чтобы поссорить Россию с Сербией.

«Очень плохо, если это правда. Это показывает циничную двойную игру, но это надо проверять, потому что это могут быть недобросовестные посредники, поставки специально, чтобы рассорить нас с Сербией, одним словом — это нуждается в тщательной проверке», — сказал Карасин.

По его мнению, должно быть проведено предметное расследование с конкретными источниками, фамилиями и названиями компаний.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили о том, что оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый нейтралитет, осуществляют поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению СВР, прикрытием для этого служит схема с использованием «фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников». Говоря о странах-посредниках, в ведомстве сообщили, что чаще всего фигурируют страны НАТО, а именно Чехия, Польша, Болгария.

16 сентября 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика намерена сохранять военный нейтралитет и не будет присоединяться к каким бы то ни было военным блокам, несмотря на давление со стороны Североатлантического альянса.

