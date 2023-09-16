Вучич заявил о намерении Сербии сохранять военный нейтралитет

Вучич: Сербия в условиях окружения НАТО будет сохранять свой военный нейтралитет

Несмотря на давление НАТО, Сербия намерена сохранять свой военный нейтралитет и не будет присоединяться к каким бы то ни было военным блокам. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, пишет ТАСС.

«Мы страна, которая единственная нейтральная в военном отношении в этой части Европы», — указал он. Вучич добавил, что Сербия находится в окружении государств, которые входят в один блок — Североатлантический альянс. «Вместе с тем мы хотим ответственно сохранять свой военный нейтралитет», — подчеркнул он. Президент указал на то, что Сербия хочет сама оберегать свою землю и народ.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не в силах и не желает вступать в конфликт с НАТО. По его словам, альянс представляет для Сербии угрозу. В то же время, как указал политик, западные страны убеждают Белград в наличии угрозы со стороны Москвы.