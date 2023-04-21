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02:10, 21 апреля 2023Мир

Вучич назвал НАТО угрозой для Сербии

Президент Сербии Вучич назвал НАТО угрозой для Белграда
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva заявил, что представители западных государств призывают Белград вступить в НАТО и пугают Россией, однако угрозой для страны является именно Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говорят нам вступать в НАТО, потому что Россия всех поставит под угрозу. Мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО создала угрозу для нас», — сказал он.

Ранее Вучич заявил, что представители Запада надоели ему постоянными требованиями ввести санкции против России. «Пристали ко мне с введением санкций и только этим, мне надоел уже этот вопрос. Только и повторяют, чтобы поддержал санкции», — отметил он.

В марте президент Сербии обратился к руководству Североатлантического альянса с вопросом, кто дал НАТО право убивать сербов в 1999 году. Политик напомнил, что прошло 24 года с тех пор, как войска альянса «отторгали у сербов часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских».

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Марина Совина
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