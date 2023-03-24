Вучич обвинил НАТО в убийстве сербов в 1999 году

Вучич обратился к руководству НАТО с вопросом, кто дал им право убивать сербов в 1999 году

Президент Сербии Александр Вучич обратился к руководству Североатлантического альянса с вопросом, кто дал НАТО право убивать сербов в 1999 году. Его выступление в годовщину бомбардировок Югославии приводит РИА Новости.

Сербский лидер напомнил, что прошло 24 года с тех пор, как войска альянса «отторгали у сербов часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских».

«Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!» — спросил Вучич.

Политик заверил, что представители НАТО напали на свободную страну, оправдывая бомбардировки мирного населения стремлением избежать «гуманитарной катастрофы».

Военная операция Североатлантического альянса «Союзная сила» началась 24 марта 1999 года и продлилась 78 дней. В ней приняли участие 19 стран-членов организации, авиация совершила более 38 тысяч боевых вылетов. По оценке сербских властей, в результате бомбардировок погибли около четырех тысяч человек.