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01:02, 21 апреля 2023Мир

Сербия пожаловалась на требования Запада ввести санкции против России

Президент Сербии Вучич пожаловался на требования Запада ввести санкции против России
СюжетУчения НАТО:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva заявил, что представители Запада надоели ему постоянными требованиями ввести санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пристали ко мне с введением санкций и только этим, мне надоел уже этот вопрос. Только и повторяют, чтобы поддержал санкции», — отметил он.

Вучич заявил, что 23 апреля исполняется 24 года с авиаудара НАТО в 1999 году по зданию Радио и телевидения Сербии, при котором погибли 16 его сотрудников. «Они будут отмечать годовщину убийства журналистов, а нам пудрить мозги свободой СМИ и объяснять, как это плохо, что у нас есть плюрализм», — заявил политик.

Ранее Вучич выразил уверенность в том, что западные государства продолжат усиливать давление на Белград по вопросу введения санкций в отношении России. «Будет хуже, да, давление снаружи есть и будет еще сильнее, особенно в июне. От нас требовали ввести санкции, но я принимаю решения и несу за них ответственность», — заявил он.

В апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Сербию оказывают беспрецедентное давление из-за ее отношений с Россией. Он также подчеркнул, что в Кремле будут внимательно следить за совместными учениями Сербии и НАТО «Платиновый волк».

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Марина Совина
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