В Кремле рассказали о давлении на Сербию из-за дружбы с Россией

Представитель Кремля Песков: на Сербию оказывают давление из-за отношений с Россией

На Сербию оказывают беспрецедентное давление из-за ее отношений с Россией. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Белград находится под страшным давлением, беспрецедентным давлением», — сказал пресс-секретарь российского президента, отметив, что тем самым Сербию пытаются «привлечь на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию».

Песков также подчеркнул, что в Кремле будут внимательно следить за совместными учениями Сербии и НАТО «Платиновый волк». «Мы, безусловно, будем очень внимательно за ними наблюдать», — добавил он.

Ранее стало известно, что в июне 2023 года Сербия проведет совместные учения со странами НАТО. «Решением правительства Республики Сербия от 16 марта 2023 года одобрено проведение международных тактических учений "Платиновый волк-2023"», — сообщили в Министерстве обороны Сербии.

В феврале президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вступать в НАТО. По его словам, республика продолжит сохранять военный нейтралитет. Также он добавил, что «в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию».

