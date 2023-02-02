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14:38, 2 февраля 2023Мир

Сербия отказалась вступать в НАТО

Президент Сербии Вучич заявил об отказе от вступления в НАТО
СюжетУчения НАТО:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marton Monus / Reuters

Сербия не будет вступать в НАТО, об отказе заявил президент страны Александр Вучич. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», — сказал политик.

Ранее власти Сербии сравнили Брюссельские и Минские соглашения. Вице-премьер, глава МИД страны Ивица Дачич отметил, что Брюссельские соглашения между Сербией и Косово стали таким же обманом.

До этого силы НАТО заявили о проведении учений на территории Косова. Уточняется, что в учениях должны принять участие более 1,3 тысячи представителей Сил безопасности Косова.

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Анастасия Заикина
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