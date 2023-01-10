НАТО проведет учения на территории Косова

НАТО проведет военные учения Defender Europe в 2023 году на территории Косова

НАТО проведет военные учения Defender Europe в 2023 году на территории самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил косоварский министр обороны Арменд Мехай, передает ТАСС.

Как отметил Мехай, в учениях примут участие более 1,3 тысячи представителей Сил безопасности Косова. Их основными задачами в маневрах он назвал повышение оперативной совместимости, проверку возможностей пехоты и поддержки, а также оценку медицинской поддержки.