НАТО отклонила запрос Сербии на введение в Косово армии и полиции

Вучич заявил об отказе НАТО в запросе Сербии на ввод полиции и армии в Косово и Метохию

Командование контингента НАТО в Косово KFOR (Kosovo Force, также известна в русскоязычных источниках как СДК — «Силы для Косово» — прим. «Ленты.ру») отклонило запрос Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

В эфире TV Pink политик сказал, что получил письмо, в котором говорилось, что никакой потребности для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию нет. При этом, добавил он, авторы сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН. Вучич подчеркнул, что ожидал именно такой реакции и не удивлен.

30 декабря Вучич заявил, что Сербии удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово, который мог бы закончиться «катастрофой с НАТО». По его словам, сербским властям удалось предотвратить отправку Приштиной сил на север Косово и Метохии, населенный этническими сербами. «У нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент», — подчеркнул президент Сербии.

За день до этого он отозвал решение о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности. Войска страны были приведены в боеготовность по приказу президента 26 декабря на фоне обострения ситуации в Косово.

Ситуация обострилась после того, как 10 декабря серба Деяна Пантича, который до этого служил в косовской полиции, задержали по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере. Выборы были назначены на 18 декабря.

Это произошло на фоне и без того напряженной обстановки: в конце ноября власти потребовали от местных сербов ездить на территории непризнанной республики только с косовскими номерами и ввели штрафы за сербские номера. За пару недель владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, было направлено 1740 предупреждений о штрафах.