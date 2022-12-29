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19:24, 29 декабря 2022Мир

Вучич отозвал решение привести войска страны в боевую готовность из-за Косово

Президент Сербии Вучич отменил решение о приведении армии в состояние высшей боеготовности

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич отозвал решение о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности. Об этом пишет РБК со ссылкой на сербские СМИ.

Войска страны были приведены в боеготовность по приказу президента 26 декабря на фоне обострения ситуации в Косово. Министр обороны Милош Вучевич говорил, что это сделано для защиты территориальной целостности и суверенитета страны. Затем Сербия начала возводить в Косово блокпосты, а власти этого региона также привели войска в боевую готовность.

Ситуация обострилась после того, как 10 декабря серб Деян Пантич (ранее служил в косовской полиции) был задержан по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере. Выборы были назначены на 18 декабря.

Это произошло на фоне и без того напряженной обстановки: 22 ноября полиция Косово начала выписывать штрафы за сербские номера. За пару недель владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, было направлено 1740 предупреждений о штрафах.

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Виктория Кондратьева
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