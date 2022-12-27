The Washington Post: Сербия начала возводить блокпосты на севере Косово

Сербия начала возводить новые блокпосты из груженных грузовиков в Митровице на севере Косово. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

По словам президента Сербии Александра Вучича, Приштина готовится напасть на косовских сербов на севере Косово и демонтировать несколько блокпостов.

Официальная Приштина в свою очередь обвинила Вучича в политической пропаганде и разжигании конфликта с помощью СМИ для последующей военной интервенции сербских войск. Власти Косово также призвало контингент НАТО к Косово и Метохии (KFOR) к демонтажу баррикад.

В ночь на 26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. Одновременно с этим послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от Вучича добиться разбора баррикад. Они пригрозили, что в противном случае закроют глаза на попытки Приштины «самостоятельно разобраться с ситуацией».

17 декабря контингент НАТО KFOR усилил патрулирование и свое присутствие на севере Косово из-за складывающейся в регионе ситуации.