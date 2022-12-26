«Политика»: спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах на севере края

Спецназ косовской полиции обстрелял сербов, которые находятся на баррикадах на севере автономного края Косово и Метохии. Об этом сообщает газета «Политика».

По информации издания, инцидент произошел вблизи населенного пункта Зубин-Поток. Информация о пострадавших не уточняется.

Вскоре после сообщения о перестрелке у Зубина Потока президент Сербии Александр Вучич провел экстренное совещание с премьер-министром Аной Брнабич и руководством сербских вооруженных сил.

17 декабря контингент НАТО KFOR усилил патрулирование и свое присутствие на севере Косово из-за складывающейся в регионе ситуации.

Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины.