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12:04, 17 декабря 2022Мир

НАТО усилило патрулирование севера Косово

Контингент НАТО KFOR усилил патрулирование и свое присутствие на севере Косово

Фото: Florion Goga / Reuters

Контингент НАТО KFOR усилил патрулирование и свое присутствие на севере Косово из-за складывающейся в регионе ситуации. Об этом миссия сообщила в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 16 декабря.

«С октября мы усилили свое присутствие, включая дополнительные силы и патрули на севере Косово на этой неделе, — говорится в сообщении. — Мы ожидаем, что все стороны будут тесно сотрудничать с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность всех общин».

В настоящее время миссия внимательно следит за напряженной ситуацией в крае на фоне передачи Минобороны Сербии запроса командованию НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до тысячи сербских полицейских и военных.

Ранее директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что действия Запада привели к обострению конфликта в Косово, серьезно ухудшив ситуацию в регионе. По мнению Пилипсона, США и Бельгия уже многие годы решают вопросы Косово за счет сербов, а Приштина, в свою очередь, активно этим пользуется.

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Валентина Процкова
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