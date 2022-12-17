МИД России сообщил об ухудшении ситуации вокруг Косово из-за действий Запада

Российский дипломат Пилипсон: ситуация вокруг Косово ухудшилась из-за действий Запада

Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон рассказал в интервью ТАСС о том, что действия западных стран привели к ухудшению ситуации вокруг Косово, серьезно обострив конфликт.

«С самого начала США и ЕС пестовали в этом квазигосударстве радикальный албанский национализм, закрывали глаза на ползучие этнические чистки в отношении коренного сербского населения», — заявил он.

По словам российского дипломата, поддержка Западом властей Косово привела к тому, что ситуация обострилась и находится на грани вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель уже многие годы решает вопросы Косово за счет сербов, а Приштина, в свою очередь, активно этим пользуется.

Ранее Сербия захотела ввести военный контингент в Косово. Уточняется, что сербское правительство передало запрос Международным силам безопасности в Косово (КФОР) под эгидой НАТО, чтобы получить разрешение на введение от ста до тысячи сербских военных на территорию региона.