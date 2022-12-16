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13:26, 16 декабря 2022Мир

Сербия захотела ввести военных в Косово

RTS: Белград передал НАТО запрос на введение до тысячи сербских военных в Косово

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Сербия захотела ввести военный контингент в Косово, передает телеканал RTS.

Уточняется, что сербское правительство передало запрос Международным силам безопасности в Косово (КФОР) под эгидой НАТО, чтобы получить разрешение на введение от ста до тысячи сербских военных на территорию региона. Белград обратился к альянсу на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1244.

Ранее стало известно о захвате северной части Косово албанцами. В частности, они силой взяли под контроль муниципалитет Северна-Митровица на фоне запрета использовать сербские автомобильные номера.

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Анастасия Заикина
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