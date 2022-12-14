Албанцы силой захватили власть на севере Косова

Албанцы захватили власть в главном сербском муниципалитете Косова Северна-Митровица

Албанцы провели силовой захват власти в муниципалитете Северна-Митровица в северной части Косова и Метохии на фоне протестов, продолжающихся с 10 декабря. Албанцев поддержала полиция, заявил глава канцелярии по автономному краю при кабмине Сербии Петар Петкович, цитату приводит ТАСС.

Там уже состоялось заседание местного парламента, на котором назначенные депутаты принесли присягу, а албанец Неджат Углянин был избран председателем.

Переворот был совершен после того, как сербы покинули все учреждения на севере Косова, включая депутатские места и посты глав муниципалитетов.

Протесты начались из-за запрета Косовым использовать сербские автомобильные номера

Сербы покинули органы власти Косова еще в начале ноября в знак протеста против запрета использования на косовской территории выданных в Сербии автомобильных номеров. С 22 ноября полиция самопровозглашенной республики Косово начала выписывать штрафы за сербские номера. За пару недель владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, было направлено 1740 предупреждений. До 21 января 2023-го владельцам машин с такими номерами на территории Косова полиция будет выписывать штрафы.

Ситуация еще сильнее обострилась после того, как 10 декабря серб Деян Пантич (ранее служил в косовской полиции) был задержан по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере. Выборы были назначены на 18 декабря.

Утверждается, что Пантич был одним из тех, кто покинул правоохранительные органы в знак протеста против решения косовских властей штрафовать всех, кто отказывается перерегистрировать сербские автомобильные номера. Так или иначе, его задержание спровоцировало волну протестов, которая продолжается до сих пор.

Север Косова парализован из-за протестов

Петар Петкович считает, что задержание Пантича было местью со стороны премьер-министра Косова Альбина Курти и попыткой запугать сербов, которые тоже решили покинуть службу. Приштина объявила, что подозревает Пантича в террористической деятельности.

Хотя президент Косова Вьоса Османи уже перенесла выборы на апрель, это не успокоило протестующих. Из-за баррикад север Косова оказался практически парализован, главные КПП на границе с Сербией закрыты. Школы и некоторые другие учреждения на севере не работают. Сообщается, что в разных районах звучат выстрелы и разрывы шумовых гранат, обстрелу подверглись патрули полиции и полицейской миссии ЕС.

Власти в Приштине обвинили в эскалации «сербские банды, возглавляемые Белградом», и потребовали от размещенных в Косове сил НАТО снести баррикады. Власти Сербии утверждают, что Приштина пытается «изгнать сербов с севера».

ЕС отправил спецпредставителя для предотвращения кризиса

14 декабря Белград и Приштину должен посетить спецпредставитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак, он в том числе встретится с президентом Сербии Александром Вучичем. Задача Лайчака — остановить эскалацию конфликта. Поездку Лайчака в Белград и Приштину анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, подчеркнувший, что отношения Сербии и Косова «стремительно деградируют», а «конфронтация и провокации в последние дни идут по нарастающей».

Баррикадами блокируют дороги, вооруженные люди разгуливают по улицам — все это неприемлемо для наших партнеров, стремящихся к европейскому будущему Жозеп Боррель глава европейской дипломатии

Вучич также планирует поговорить с заместителем помощника госсекретаря США Габриэлем Эскобаром. При этом лидеры Косова уже подписали заявку на членство в ЕС: подписи поставили президент Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца. Вучич до этого предупреждал, что подача заявки Приштиной будет прямым нарушением и крахом соглашений между двумя сторонами.

Сербия хочет ввести в регион полицейские и армейские части

12 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в автономном крае Косово и Метохия недостаточно сил безопасности, поэтому Белград намерен направить туда собственные подразделения в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244.

О чем говорится в резолюции Совета Безопасности ООН 1244 Документ приняли 10 июня 1999-го, после того как президент Югославии Слободан Милошевич согласился с условиями, предложенными президентом Финляндии Мартти Ахтисаари и бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным 8 июня, включая вывод всех югославских государственных сил из Косова. Согласно резолюции, небольшое количество югославских и сербских военнослужащих и полицейских могут вернуться в Косово, если это будет санкционировано международными вооруженными силами. Кроме того, резолюция санкционировала международное гражданское и военное присутствие в Косове.

До этого Вучич пообещал, что направит запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) о размещении армейских и полицейских частей на территории края — речь идет примерно о тысяче силовиков.

Несколько сотен полицейских ранее уже ввели на территорию северного Косова и Метохии в пятницу, 9 декабря. Как говорил Петкович, туда вторглись 350 полицейских. По его словам, они прибыли «с длинноствольным оружием, в полном боевом снаряжении и на бронеавтомобилях». Петкович уверен, что силовики «буквально оккупировали и блокировали целый город».

Мы обратимся к командующему KFOR с просьбой обеспечить размещение личного состава армии и полиции Республики Сербия на территории Косова и Метохии Александр Вучич президент Сербии

Мнения других стран разделились

Как заявили американские посольства в Приштине и Белграде, Вашингтон выступает против «незаконной блокады дорог, угроз косовским властям и населению», осуждает «все нападения на косовские и международные структуры» и требует «немедленно разобрать баррикады». Глава МИД Германии Анналена Бербок похвалила Приштину за перенос местных выборов, но упрекнула Белград в воинственной риторике — в частности, за предложение направить в Косово военных.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко при этом считает, что происходящее «напоминает все, что происходило и происходит на Украине», включая и «отношение Приштины к сербам». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал соблюдать права косовских сербов и урегулировать ситуацию дипломатическими путями. По его словам, президент Сербии не обращался к президенту России Владимиру Путину за помощью.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.