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18:57, 10 декабря 2022Мир

В Косово начали строить баррикады

«Вечерне новости»: в Косово начали строить баррикады из-за задержания экс-полицейского

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

В северной части Косово сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Об этом пишет издание «Вечерне Новости».

Уточняется, что люди собираются на въезде и выезде из поселка Лепосавич, а также в Рударе, где устанавливают баррикады. В северной части Косовска-Митровице звучат сирены воздушной тревоги.

Экс-полицейский Пантич подал в отставку в середине ноября. Его задержали 10 декабря на КПП «Ярине» при въезде из центральной Сербии.

Летом в Косово возник кризис. Президент Сербии Александр Вучич тогда сообщал, что косовская полиция планирует начать силовую операцию против сербов, проживающих в регионе.

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Анастасия Шейкина
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